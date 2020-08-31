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أخبار البلد

نقابة الأطباء: إنشاء قاعدة بيانات لأسر شهداء فيروس كورونا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن قسم رعاية أسر الشهداء من الأطباء التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة لأطباء مصر، عن حاجته لبعض البيانات من هذه الأسر لإنشاء قاعدة بيانات تخص أسر شهداء فيروس كورونا من الأطباء البشريين للتواصل معهم وتقديم خدمات لذويهم.

وأضافت النقابة، أنه يجب الاهتمام بملء البيانات المطلوبة للأهمية وإرسال المرفقات على خدمة واتس اللجنة الاجتماعية رقم 01050104751

وأوضح قسم رعاية أسر الشهداء من الأطباء أن المرفقات المطلوب إرسالها هي: صورة شهادة الوفاة - صورة نتيجة مسحة PCR إيجابي كورونا
- شهادات ميلاد الأبناء
https://forms.gle/Kix6ngzmkfVmNccf6
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