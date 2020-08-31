لهذا السبب.. زحام شديد على المطاعم في جميع أنحاء بريطانيا.. شاهد

تنتهي اليوم في بريطانيا مبادرة "تناول الطعام بالخارج لمساعدتك" وهو ما أثار استياء العديد من رواد المطاعم الجائعين، حسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه مع بقاء ساعات فقط على انتهاء الخصم في عطلة البنوك، اليوم الإثنين، قال المقامرون مازحين أنهم سيحاولون "تناول أكبر قدر ممكن من الطعام"، حيث تشكلت قوائم انتظار كبيرة خارج المطاعم الشعبية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت عدد من سلاسل المحلات والمؤسسات إن المبادرة أعطتهم دفعة نقدية كبيرة لدرجة أنهم قرروا مواصلتها في سبتمبر - على الرغم من سحب الدعم المالي الحكومي.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق هذا المخطط ، تحت اسم "أطباق ريشي"، في يوليو الماضي في محاولة لبدء صناعة الضيافة التي تضررت بشدة ومنح رواد المطعم خصومات بنصف السعر تصل إلى 10 جنيهات إسترلينية للفرد ، ثلاثة أيام في الأسبوع.





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وحققت المبادرة على ما يبدو نجاحًا كبيرًا، فشهدت حتى الآن تقديم أكثر من 64 مليون وجبة منذ بداية أغسطس ، مع مشاركة 84000 مطعم ومقهى ومطعم.





وقال المحاسب براندون ريس، 25 عامًا، الذي تمكن من الحصول على مكان، لـ "ميل أون لاين": "إن فرصة تحقيق مدخرات مثل هذه قد لا تأتي أبدًا مرة أخرى، لذلك كنت أتناول الطعام بالخارج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع".





وفي هذه الأثناء، شوهدت طوابير كبيرة خارج مركز تسوق ليدز ترينيتي، وفي ويستفيلد غرب لندن، حيث تم إبعاد جاكوب، 18 عامًا، عن واهاكا مع والدته وشقيقتيه لأنه كان مشغولًا للغاية.





وقال جاكوب: "فكرت أنه يوجد الكثير من المطاعم في ويستفيلد لن نضطر إلى الانتظار لكننا ذهبنا إلى واجاماما وبدا الأمر وكأنه انتظار لمدة 25 دقيقة، وكان بينج بونج أكثر من ذلك، حوالي 40 دقيقة.