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أخبار العالم

إسرائيل: إلغاء الإمارات قانون المقاطعة خطوة مهمة لإقامة العلاقات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:06 م
علم إسرائيل
علم إسرائيل
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شيماء مصطفى
أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور حياة، بالقرار الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، السبت الماضي، بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، واصفًا إياه بالقرار "التاريخي".

وقال ليور حياة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم – إن قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات يعد خطوة مهمة نحو إقامة العلاقات.

وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعد "قرارا تاريخيا يظهر قيادة حقيقية".

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته.

وكان وفد أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى وصل إلى الإمارات، اليوم الاثنين، برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال ليور إن هذا الوفد سيضع الأساس لمستقبل إقامة العلاقات، معربًا عن أمله بأن تكون هذه العملية توطيد العلاقات المباشرة بين الطرفين سريعة وفي غضون أسابيع أو أشهر قليلة كي نتمكن من رؤية ثمارها.
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