اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية.. النواب: الحكومة تستهدف 2% فائضا أوليا في الناتج المحلي بقيمة 105 مليارات جنيه والقروض للمشروعات القومية فقط

- عاطف مخاليف: القروض ساعدت الحكومة في إقامة المشروعات القومية

- برلماني: الحكومة تستهدف 2% فائضا في الناتج المحلي

- النائب حسن السيد: لم تعرض علينا قروض لتدبير السلع الاقتصادية









أكد عدد من نواب البرلمان، أن الفائض الأولي من الناتج المحلي، الذي تستهدفه الحكومة يصل إلى 2 %، وهو أمر جيد، لكنه لن تتم الاستفادة منه بشكل مباشر، لأنه سوف يدخل ضمن فوائد الدين.





وأشار أعضاء البرلمان، إلى أن هذا الفائض مردوده سيمنع أى اقتراض للسلع الأساسية، مؤكدين أن أي اقتراض في الأساس سيكون لإقامة مشروعات كبرى.





وقال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن وجود فائض أولي 105 مليارات جنيه، يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ، ومؤشر الاقتصاد فى تزايد مستمر ولا يوجد ما يُعرف بالترهل الاقتصادي كما شهدتهُ المراحل السابقة، بعد أزمة فيروس كورونا.





وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا بدأنا منذ فترة التنمية المستدامة التي تضم ١٧ هدفًا، تتحقق بالفعل علي أرض مصر، وهذا بدورهِ سيؤدي للثبات والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك نموًا ملحوظًا للاقتصاد، وستشهد الأيام القادمة فائضًا كبيرًا حال استمرارنا في المحاولة.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، من الشعب المصري أن يتحلي بالصبر والمواجهة لأننا نشهد مرحلة شاقة أيامها طويلة وعلي الشعب المصري أن يتابع الأخبار أولًا بأول ومن مصادرها الموثوقة وجهاتها الدقيقة، حيث إن هناك حملات كبيرة جدًا تُمولها دول تُشكك في النمو الاقتصادي المصري وتَبُث شكوكا في أفكار بعض الشباب.









وأكد : أوشكنا أن نصل للمراكز الأخيرة من عملية الاستتباب الاقتصادي وهناك استباب أمني والشارع المصري أكبر دليل على ذلك،مضيفا: "قريبًا سنصل لتنمية مستدامة شاملة ستؤدى للنمو الاقتصادي وسيعود فائدته علي الشعب المصري في الأيام القادمة وستشرع الدولة في بناء مشاريع ومصانع كبيرة ستستوعب كمًا أكبر من العمالة مما يحقق الفائدة للشعب".





وعن معدل الفائض الأولي في الناتج المحلي، قال: " ١٠٥ مليارات جنيه لا تُمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للموازنة فقد أنفقت الدولة ١٣٦ مليار على فيروس كورونا لكن بالتأكيد سنستفيد وسوف تحقق المشاريع نموًا كبيرًا".





وفيما يخص عمليات القروض، ذكر أنه لا قروض للمأكل والمشرب، و لكن القروض التي نأخذها شاملة تحديد أهداف الموازنة، سواء أجورا أو دعما في كل ما يحتاجه الشعب المصري"





و قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في موازنة العام الحالي، بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تقدر بحوالي 105 مليار جنيه.





وأضاف عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفائض الأولي يكون قبل احتساب فوائد الدين العام، مشيرًا إلى أن الفائض في الناتج المحلي يدخل ضمن نسبة الدين.





وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إلى أن فائض الدين يلتهم الفائض في الناتج المحلي، وبالتالي لا تتم الاستفادة منه بالنسبة للخدمات التي تقدم للمواطن.





و أوضح النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن الدولة خصصت حوالى ١٠٠ مليار جنيه في الأيام الأولي لمواجهة جائحة كورونا و خصصت ١٠٠ مليار جنيه لكل القطاعات والمتوقع حينها أن السياحة ستقف والطيران سيقف والصناعة ومعدلاتها ستقل.





وأضاف حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنهُ لو لم يكن هناك فائض في الموازنة لما استطعنا توجيه وزارتي الصحة والتعليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل موازنة لابد أن يكون لها فائض في الموازنة لاستغلاله في المواقف الطارئة.





واستطرد أنه ليس هناك أي قروض عُرضت علينا في اللجنة الإقتصادية علي مدار الخمس سنوات الماضية لتدبير السلع الإقتصادية وأن هذا كله يعتمد علي موازنة الدولة في تخصيص المبالغ سواء قمح أو زيوت أو سكر أو ما شابه و كلها مدرجة في موازنة الدولة .