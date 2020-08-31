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اقتصاد

أسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين 31- 8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين   31- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.72 جنيه للشراء و15.91جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.82 جنيه للشراء 15.92 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.82جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.80جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
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