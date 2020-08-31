أسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين 31- 8-2020

ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأثنين 31- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.72 جنيه للشراء و15.91جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.82 جنيه للشراء 15.92 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.82جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.80جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.81جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.