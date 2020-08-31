مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

قال بيان توضيحي من أسرة الأمم المتحدة بالقاهرة حول الفيديو المتداول حاليًا لسيدة تدعي انتمائها للأمم المتحدة أثناء تعديها على ضابط شرطة خلال تأدية عمله إن أسرة الأمم المتحدة في مصر وجميع موظفيها يؤكدون التزامهم الكامل بقوانين جمهورية مصر العربية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة المصرية وكافة العاملين والعاملات بها أثناء تأدية عملهم.





وتابع البيان:" ترفض أسرة الأمم المتحدة أي تجاوز يتم باسمها مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها.



