تفاصيل اتهام إيطالية بتزوير إخطار ولادة بالغردقة

أقدمت سيدة إيطالية في العقد السادس من العمر، وتقيم في مدينة الغردقة، على تزوير إخطار ولادة، في محاولة لتسجيل طفل "لقيط" باسمها، إلا أن يقظة موظفة مكتب الصحة شكت في أمرها، ليتم القبض عليها وإحالتها مع اثنين من شركائها فى الواقعة إلى النيابة العامة، التي أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وأحد الموظفين، وحبس المتهم الثالث لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.





بدأت أحداث الواقعة عندما قررت سيدة، إيطالية الجنسية، الحصول على شهادة ميلاد طفل "لَقيط"، لتتولى كفالته، من خلال تزوير إخطار الولادة من إحدى المستشفيات الخاصة الشهيرة بمدينة الغردقة، بعد تقديم إخطار الولادة المزور إلى مكتب صحة الغردقة.





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وتبين من تفاصيل الواقعة، تقدم مسئولي مكتب الصحة ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم أول الغردقة، المقدم أسامة مهران، بتقدم سيدة أجنبية بطلب إلى مكتب الصحة، للحصول على شهادة ميلاد لطفل حديث الولادة، وقدمت تقرير إخطار ولادة صادر من إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة، تبين أنه إخطار مزور، بعدما كشفت الأمر موظفة الصحة.





وعلى الفور أصدر مدير مباحث البحر الأحمر، اللواء خالد عبدالهادي، تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد كساب، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والمقدم أسامة مهران رئيس المباحث، للوقوف على حقيقة الأمر.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة الأجنبية سبق وأن تقدمت لمكتب الصحة قبل عدة أشهر لإصدار شهادة ميلاد طفل، بتقرير ولادة مزور من إحدى المستشفيات الخاصة، وقدمت عقد زواج عرفي، وبعد تعذر إصدار تسجيل الولادة هربت المتهمة من مكتب الصحة، وتركت الأوراق، لتعود مرة أخرى بقيام بنفس القصة.

وعاودت السيدة الأجنبية المحاولة مرة أخرى، وحصلت على إخطار ولادة من مستشفى خاص آخر، وأن الطفل تم وضعه في الحضانة، وبعد أن تم تسجيل الطفل، تنبهت موظفة مكتب الصحة إلى أن السيدة تبلغ من العمر 56 سنة، وأن البيانات متشابهة مع المحاولة الأولى، التي قامت بها نفس السيدة قبل عدة أشهر، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة، والطبيب الموقع على إخطار الولادة المزور، وأحالتهما للنيابة العامة.

وعقب التحقيقات التي استغرقت أكثر من 5 ساعات، اعترفت السيدة الإيطالية بأنها عثرت على الطفل أمام باب مسكنها، وأنها ترغب في تبنيه، وحاولت استخراج شهادة ميلاد له، وفي سبيل ذلك، قامت بتقديم إخطار ولادة مزور، بالإضافة إلى عقد زواج عرفي، وتبين أثناء التحقيقات أن السيدة حصلت منذ عدة أشهر على قرار كفالة للطفل من التضامن، باستخدام إخطار ولادة مزور.

وقررت نيابة الغردقة، إخلاء سبيل السيدة الأجنبية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وأحد المتهمين، وحبس المتهم الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات.