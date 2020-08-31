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رياضة

شاهد.. ابنة نجم الأهلي تتألق في ظهور مميز بصحبته

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:49 م
أيمن أشرف وإبنته
أيمن أشرف وإبنته
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مصطفى كرم
نشر أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي صورة له مع طفلته الصغرى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وقام أيمن أشرف بإخفاء وجه ابنته بايموشن وعلق قائلا: "الابنة هى مجرد فتاة صغيرة تكبر لتصبح صديقتك المفضلة".


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.



وسجل هدفي الأهلي السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 46 وحمدي فتحي في الدقيقة 55 فيما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفين لبادجي في الشوط الأول للمباراة بداعي احتساب ضربة حرة لحارس مرمى المصري والتسلل بعد قرار "الفار".

وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
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