حسن الرداد يطمئن الجمهور على زوجته.. ويؤكد: لم أحسم مشاركتى بالسباق الرمضاني حتى الآن

قال الفنان حسن الرداد ، إنه استمتع بالمشاهد التي جمعته بالفنانة مادلين طبر في مسلسل "حق ميت"، مؤكدا أنه يتمنى المشاركة في أعمال جديدة تجمعها بها في القريب العاجل.





وأضاف "الرداد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حلوة يا دنيا" مع الفنانة مادلين طبر، عبر شاشة TeN، اليوم الاثنين، أن فيلمه الجديد " توأم روحي " تجربة جديدة له، ووصفه بـ"الهايل" وسينال إعجاب الجمهور بحسب قوله.





وأكد "الرداد" أن هناك عدة أعمال درامية رمضانية مقبلة معروض عليه ، ولكنه لم يتخذ قرارا بالمشاركة حتى الآن.





وطمأن "الرداد" الجمهور على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وقال إنها بصحة جيدة وتتابع الآن البرنامج.