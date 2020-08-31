لا تتظاهروا بانتهائه.. الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فتح الاقتصادات قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد قد يسبب كارثة.





وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه كلما زادت سيطرة الدول على الفيروس، زاد انفتاحها، ففتح الاقتصاد دون سيطرة قد يسبب كارثة.





وأضاف أدهانوم، إذا كانت البلدان جادة بشأن فتح اقتصادها، فيجب أن تكون جادة في منع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".





وأشار إلى أن المنظمة تريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم، مطالبا الدول بعدم التظاهر بأن الجائحة قد انتهت.





وأضاف: "نعمل لضمان لقاح فعال بنسبة 50 % على الأقل".