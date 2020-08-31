بالأرقام.. إنجازات فايلر مع الأهلي بعد عام من قيادة الفريق الأحمر

عام مضى على تولي رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حيث تولى تدريب الفريق في مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2019.





لعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المسابقات، وتمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين بمختلف البطولات.







وسجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.







وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي:







– في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.







– في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.







– مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.