11 مليار جنيه.. الإسكان : محطات التحلية في مصر طاقتها الآن 800 ألف .. فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق ، إن هناك بدائل لترشيد استهلاك المياه وتوفير مياه نهر النيل الى انشطة اخرى مثل الصناعة والتجارة .









وأضاف الرفاعي خلال لقائه في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي إم سي ، أن مصر توسعت في عمل محطات تحلية وان طاقة محطات التحلية سنة 2014 كانت 80 الفا وقمنا بـ مضاعفتها خلال 6 سنوات الي ما يقرب من 800 الف .









وأوضح أن مصر بها 65 محطة تحلية وجار إ نشاء 11 محطة تحلية أخرى بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه.









وتابع أننا نستخدم المياه الجوفية في الشرب والقيادة السياسية تولي الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي .







