11 مليار جنيه.. الإسكان : محطات التحلية في مصر طاقتها الآن 800 ألف .. فيديو

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق ، إن هناك بدائل لترشيد استهلاك المياه وتوفير مياه نهر النيل الى انشطة اخرى مثل الصناعة والتجارة .
وأضاف الرفاعي خلال لقائه في برنامج اليوم المذاع علي قناة دي إم سي ، أن مصر توسعت في عمل محطات تحلية وان طاقة محطات التحلية سنة 2014 كانت 80 الفا وقمنا بـمضاعفتها خلال 6 سنوات الي ما يقرب من 800 الف .
وأوضح أن مصر بها 65 محطة تحلية وجار إنشاء 11 محطة تحلية أخرى بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه.
وتابع أننا نستخدم المياه الجوفية في الشرب والقيادة السياسية تولي الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي .
واستكمل اننا الان نستخدم تكنولوجيا حديثة في المناطق التي تنزل عليها الأمطار بكثافة عالية مثل القاهرة الجديدة وبدر ومن هذه التكنولوجيا آبار الشحن الجوفي .