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رياضة

تفاصيل جلسة كارتيرون مع بن شرقى وأوباما قبل مباراة بيراميدز

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق بعد الانتهاء من التدريبات الاستشفائية اليوم بملعب النادي، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم وإشادة للثنائي.

وأكد كارتيرون لأوباما على أنه عنصر أساسي دائما في حساباته الفنية وعليه عدم الالتفات لأي انتقادات لحاجة الفريق لكامل تركيزه، وأنه من الطبيعي أن يعاني أي لاعب من الإجهاد.

كما وجه كارتيرون رسالة لبن شرقي بضرورة استمراره في الأداء الهجومي المميز الذي يقدمه مع الفريق، حيث إن عليه دورا كبيرا خلال مباراة بيراميدز المقبلة.

بينما توجه كارتيرون لمحمد أبو جبل حارس الزمالك بعد الانتهاء من تدريباته مع بقية الحراس من أجل توجيه بعض التعليمات الخاصة له وأهمية دوره في توجيه التعليمات لزملائه في خط الدفاع أثناء المباريات، كما وجه له الإشادة على تطور مستواه في نهاية الحديث معه.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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