نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين: لم أتخل عن فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة له اليوم، الاثنين، إن إسرائيل لم تتخل عن فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية، مطالبا المواطنين الإسرائيليين بالتحلي بالصبر.





وكانت الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق برعاية أمريكية، لتطبيع العلاقات بين البلدين ومباشرة العلاقات الثنائية مقابل تجميد إسرائيل لفكرة فرض سيادتها على أراض الضفة الغربية.





وتأتي تصريحات نتنياهو بعد وصول وفد إسرائيلي إلى أبوظبي، حيث أكد أن كافة التقارير المتعلقة ببيع مقاتلات إف 35 للإمارات في إطار صفقة تطبيع العلاقات غير صحيحة.





واستهل نتنياهو خطابه الذي ألقاه بمناسبة زيارة الوفد الإسرائيلي للإمارات، بشعاره المخصص للاتفاق مع الإمارات وهو "عقيدة الانتصار، السلام مقابل السلام" وبعدها اقتبس نتنياهو عبارات من كتابه "مكان تحت الشمس" أكد من خلالها على أن السلام مع الدول العربية سيحدث عندما تفهم أن إسرائيل هنا لتبقى".





وتابع نتنياهو" السلام نصنعه مع القوي، القوة الاقتصادية تؤتي معها بالقوة العسكرية والتي تتحول بعد ذلك إلى قوة سياسية.





وفيما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية، قال نتنياهو: "لم أسقط هذا الأمر، لم أتخل عنه، ولكني أدعوكم للتحلي بالصبر، فهناك أشياء تاريخية تحدث لإسرائيل وشعبها.



