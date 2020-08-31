الإمارات: قطع العلاقات مع قطر بسبب استمرار دعمها للإرهاب والتطرف

أكدت سفير الإمارات لدى هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، أن الإجراءات التي اتخذتها بلادها عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، موضحة أن قرار القطع نابع من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف.









جاء ذلك خلال بدء جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".









وأوضحت العتيبة، أنه فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية.









وأضافت أن "هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات.









وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة الدوحة على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك.







