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أستاذ اقتصاد الزراعي: مخالفات البناء قضية أمن قومي من الدرجة الأولى وتحتل المرتبة الأولى في الأولويات.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:01 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن قضايا مخالفات البناء هي قضية أمن قومي من الدرجة الأولي وتحتل المرتبة الأولى في الأولويات.

وأضاف الدكتور أشرف كمال خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن البناء علي الأرض الزراعية هو مصدر لنمو العقاري علي المستوي التاريخي.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن غالبية المباني في مصر مبنية علي أراض زراعية ولكن في العصر الحديث والوقت الراهن هذا يعتبر انتحار مجتمعي.

وأوضح الدكتور أشرف كمال أنه في حالة استمرار مسلسل مخالفات البناء يعتبر هناك انتحار للمجتمع ولا نستطيع تحمل تلك الآثار السلبية لذلك.

وأشار إلى أن البناء علي الأراضي الزراعية هو تهديد مباشر للأمن الغذائي ولغذاء المصريين.
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