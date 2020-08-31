من عمر كرامي إلى مصطفى أديب.. تاريخ حكومات لبنان الساخن من أيلول الأسود إلى انفجار بيروت

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، رسميا السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات النيابية بواقع 90 صوتًا من أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة".









تكليف أديب

وانضمّ أديب إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برّي فى لقاء ثلاثي بقصر بعبدا.









ومع النجاح الذي تحقق بالإعلان عن التوافق بتسمية أديب للحكومة المقبلة، يظهر التساؤل حول أصل عملية اختيار رؤساء وزراء لبنان منذ عقود حتى الآن.









بعد توقيع اتفاق الطائف في التسعينيات من القرن الماضي تم تدعيم أسس النظام اللبناني بعد سنوات من الحرب.









كرامي والصلح

بدأ الأمر مع عام 1990 وحتى الآن، حيث تولى عمر كرامي، رئاسة الحكومة في ديسمبر 1990 واستمرت حكومته سنة، ليأتي بعده رشيد الصلح الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو 1992 واستمرت حكومته 18 يوما فقط لحين انتخاب برلمان جديد.









رفيق الحريري

في أكتوبر 1992 تولى رفيق الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية واستمرت حكومته 7 سنوات، انتهت بانتهاء ولاية الرئيس الياس الهراوي وانتخاب إميل لحود رئيسا للبنان.









الحريري مرة أخرى

وفي بداية عهد لحود، تولى سليم الحص رئاسة الحكومة منذ ديسمبر 1998 واستمرت سنتين.









وبعده عاد رفيق الحريري مجددا لتولي رئاسة الحكومة لــنحو 4 سنوات.









ميقاتي

في أبريل 2005 تم تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة وكانت مهمتها الأساسية إجراء انتخابات برلمانية.









السنيورة

وتم تكليف فؤاد السنيورة برئاسة الحكومة في يوليو 2005 واستمر لـ4 سنوات، و انتهت ولايته وتم انتخاب ميشال سليمان رئيسا جديدا للبلاد.









الحريري الابن

في نوفمبر 2009 تولى سعد الحريري رئاسة الحكومة، وبعد سنة و217 يوما سقطت حكومة الحريري بعد استقالة جماعية للوزراء من الحكومة.









سعد الحريري مرة أخرى

تم تكليف سعد الحريري مجددا في ديسيمبر 2016 بتشكيل الحكومة واستمرت حكومته سنتين ونصف، في ظل اتفاق عُرف "بالتسوية الرئاسية".









وفي يناير 2019 أعيد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة لكنه استقال بعد 271 يوما مع حدوث احتجاجات شعبية كبيرة.









دياب

بعد استقالة الحريري، تم تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة، في ديسمبر 2019، لكنه استقال إثر انفجار ضخم هز مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة الآلاف.









أديب

وبعد استقالة دياب، تم تكليف مصطفى أديب اليوم الاثنين، بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن أبرز مهامها إنجاز الإصلاحات التي يدعو إليها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، بهدف تأمين حزمة إنقاذية تخرج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعصف بالبلاد.









*أهم محطات تاريخ لبنان

-وقعت في عام 1916، اتفاقية سايكس بيكو التي كانت تُعد معاهدة سرية، تركة تقسيم السلطنة العثمانية بين فرنسا وبريطانيا في الشرق الأدنى.









-في أبريل 1920، تقاسمت الدولتان في مؤتمر سان ريمو، بلاد الشام، فاتفقتا على وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين تحت الانتداب الإنجليزي.









-أعلن في الأول من سبتمبر قيام "دولة لبنان الكبير".









-في عام 1922، أقرّت عصبة الأمم الانتدابين الفرنسي والبريطاني.









- في عام 1943، نال لبنان استقلاله.









أول انتخابات برلمانية

- 1947 جرت أول انتخابات برلمانية بعد الاستقلال عام 1947 واختار اللبنانيون 55 نائبًا.









الحرب الأهلية الأولى

-اندلعت عام 1958 حرب أهلية استمرت خمسة أشهر في وقت وجود الرئيس كميل شمعون.









اتفاق القاهرة

في عام 1969، وقّع لبنان "اتفاق القاهرة" الذي رعاه الرئيس جمال عبد الناصر وشرّع "الكفاح الفلسطيني المسلح" في لبنان.









أيلول الأسود

بعد مواجهات مسلّحة دامية جرت في الأردن بين القوات الحكومية ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1970 والتي عُرفت بـ"أيلول الأسود"، انتقل مقاتلو المنظمة بقيادة زعيمها ياسر عرفات إلى لبنان.









الحرب الأهلية

في 13 أبريل 1975، اندلعت الحرب بين الأحزاب المسيحية والفصائل الفلسطينية وحلفائها من أحزاب يسارية ومسلمة لبنانية.









اجتياح إسرائيل

في 1982، اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان وفرضت حصارًا على بيروت الغربية ليغادر في أعقابه عرفات على رأس 11 ألف مقاتل فلسطيني لبنان.









صبرا وشاتيلا

في 23 أغسطس، انتخب بشير الجميل، قائد "القوات اللبنانية" المسيحية اليمينية آنذاك، رئيسًا للجمهورية، لكنه اغتيل بعد ثلاثة أسابيع بتفجير في بيروت.









وبعد يومين من اغتياله، وتحت أعين القوات الاسرائيلية، ارتكبت مجموعات مسيحية مسلحة متحالفة مع إسرائيل مجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين.









اغتيال الحريري

في 14 فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في انفجار كبير في وسط بيروت.









حرب 2006





خاض حزب الله حربًا ضد اسرائيل عام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين بالقرب من الحدود، فردت اسرائيل بهجوم كبير.









أكتوبر 2019

في أكتوبر 2019، شهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا يُعد الأسوأ منذ سنوات الحرب الأهلية، أدلى لنزول مئات الآلاف الى الشوارع في تظاهرات غير مسبوقة.









4 أغسطس 2020

في الرابع من الشهر الجاري، وقع انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب.









31 أغسطس 2020





التوافق على مصطفى أديب لتشكيل الحكومة ، في ظل أزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ على لبنان منذ عقدين على الأقل.







