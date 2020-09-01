نائب المنيا يعلن عن إنشاء 4 كليات جديدة على 41 فدانا

أعلن النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط في المنيا، عن موافقة الجهات المختصة علي الطلبات المقدمة منه بشأن إنشاء 4 كليات بالمحافظة بالإضافة إلي الموافقة علي تشغيل الجامعة الأهلية بجامعة المنيا.





وجاءت الكليات الجديدة المقرر إنشاؤها كالآتي: كلية العلاج الطبيعي، كلية العلوم الصحراوية، كلية التخطيط العمراني، فضلا عن كلية العلوم الإدارية .





يذكر أن النائب الدكتور تقدم بعدة طلبات وتم مناقشتها بحضور الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وعدد من نواب الجامعة ومنهم: الدكتور محي الدين ابو بكر نائب رئيس الجامعة، عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا.





هذا بالإضافة إلى لفيف من المسئولين والتنفيذيين من وزارة التعليم العالي والتخطيط والمالية وعدد من أعضاء مجلس النواب حيث تم مناقشة هذه الطلبات علي مدار عدة جلسات.



