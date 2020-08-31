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تعليم

الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري: حققت حلمي بدعم أسرتي.. شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:13 م
الطالبة ياسمين عطية
الطالبة ياسمين عطية سيد أحمد
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منصور ابوالعلمين
قالت الطالبة ياسمين عطية سيد أحمد ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوي التجاري بمدرسة موط الثانوية التجارية بمحافظة الوادي الجديد ، أنها حققت حلمها  بدعم من أسرتها، وأنها كانت تتحدى الصعاب رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد من جائحة كورونا. 

وأضافت أنها كانت تذاكر دروسها على مدار اليوم وكانت تعتمد على الكتاب المدرسي وبعض الدروس الخصوصية في بعض المواد فقط.

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واوضحت ان هدفها الأساسى التي كانت تحلم به هو تحقيق مركز متقدم على مستوى المحافظة، ولم تكن تتوقع الحصول على المركز الأول ولكن الله أكرمها وحققت حلمها التي كانت تصبو اليه وستستكمل دراستها بإحدى الكليات التي تؤهلها أن تكون معيدة بها ثم تحصل على الدكتوراه لتكون دكتورة بالجامعة.

وتابعت ياسمين أن والدها يعمل موظف بمجلس مدينة الداخلة ووالدتها ربة منزل ولديها 3 أشقاء ترتيبها الأوسط بينهم، وكانوا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هدفها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ووجهت ياسمين الشكر لجميع القيادات التعليمية والمعلمين والمعلمات بالمدرسة بصفة عامة، كما وجهت الشكر لراعي التعليم بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.
الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري: حققت حلمي بدعم أسرتي.. شاهد
الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري: حققت حلمي بدعم أسرتي.. شاهد
الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري: حققت حلمي بدعم أسرتي.. شاهد
الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري: حققت حلمي بدعم أسرتي.. شاهد
الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري: حققت حلمي بدعم أسرتي.. شاهد
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