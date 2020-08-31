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فن

الحياة ليست عادلة.. إنجى خطاب توجه رسالة للنساء: كوني قوية فالعالم لا يرحم الضعفاء.. شاهد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت  الفنانة انجى خطاب رسالة إلى جمهورها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  للصور والفيديوهات " انستجرام".


ونشرت إنجى خطاب صورة جديدة لها وعلقت "الحياة ليست عادلة ..واجهي هذا العالم المخيف والظالم بابتسامة وجبروت ولا تنحني ابدا الا لله عز وجل ، كوني ملكه ارفعي رأسك بشموخ وكبرياء .. كوني قويه فهذا العالم لا يرحم الضعفاء ".


يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

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وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.


الحياة ليست عادلة.. إنجى خطاب توجه رسالة للنساء: كوني قوية فالعالم لا يرحم الضعفاء.. شاهد
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