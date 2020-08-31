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استرداد أراضي الدولة .. الموجة 16 حققت نسبة كبيرة من أهدافها.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:17 م
أحمد ايوب المتحدث
أحمد ايوب المتحدث بأسم اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة
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محمود محسن
أكد أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن الموجة الـ 16 لمخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة كان من المفترض أن تنتهى اليوم لكن عددا من المحافظات طلبت من وزير التنمية المحلية مد الموجة.


وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن الموجة حققت اهدافا جيدة ونسبة كبيرة من اهدافها في استرداد أراضي الدولة.


وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة أن وزير التنمية المحلية وافق على مد الموجة الـ 16 الى منتصف سبتمبر المقبل.


وأشار أيوب إلى أن 211 الف فدان تم استردادها إضافة إلى  أكثر من 11 الف ازالة مما يعطى رسالة جدية الدولة فى استرداد حق الشعب مؤكدا أن هناك اكثر من 16 الف حالة لتقنين الوضع والمصالحات.


وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة إنه يجب أن يكون هناك توجيه واضح للمحافظات بوجود خطة زمنية وسيتم اتخاد اجراءات بعد انتهاء المدة .
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