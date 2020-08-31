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رياضة

إبراهيم سعيد عن مهارات مجدي عبد الغني: بتفكرني بالمقطورة وهى بتلف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:52 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم
علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على فيديو مهارات الكابتن مجدي عبد الغني  لاعب الأهلي السابق. 

وكتب إبراهيم سعيد على الفيديو المتداول لمهارات مجدي عبد الغني قائلا "‏مفيش مرونة يا كابتني  بيفكرني بالمقطورة وهي بتلف وواخده الشارع كله بس كنت لاعب جامد بصراحه ورخم في نص الملعب".

يذكر أن  إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، أبدى رأيه في أداء لاعب الزمالك " كاسونجو "  أمام فريق إنبي. 


وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بـ "تويتر" قائلا: "‏كاسونجو لا يصلح أن يكون مهاجما لنادي الزمالك ويجب البحث عن مهاجم افضل منه تواجده غير مفيد تماما".
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