إبراهيم سعيد عن مهارات مجدي عبد الغني: بتفكرني بالمقطورة وهى بتلف

علق إ براهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على فيديو مهارات الكابتن مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق.





وكتب إ براهيم سعيد على الفيديو المتداول لمهارات مجدي عبد الغني قائلا "‏مفيش مرونة يا كابتني بيفكرني بالمقطورة وهي بتلف وواخده الشارع كله بس كنت لاعب جامد بصراحه ورخم في نص الملعب". مرونةبالمقطورة





يذكر أن إبراهيم سعيد ، لاعب المنتخب المصري السابق، أبدى رأيه في أداء لاعب الزمالك " كاسونجو " أمام فريق إنبي.







