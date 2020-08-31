بسبب معاناتهم.. مناشدة لدخول كلية الطب من بعض طلاب الثانوية العامة.. فيديو

أكد ميلاد رسمي ممرض يطمح فى الالتحاق بكلية الطب أن أبى كان يطمح في أن أدخل كلية الطب ولكن بسبب الظروف المادية التحقت بالتمريض، مؤكدا أن حلم الدخول لكلية الطب مازال في داخله مما جعله يعيد الثانوية العامة مرة أخرى.





وأضاف رسمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنني اجتهدت وذاكرت بشكل كبير وحصلت على مجموع 98.4% ودخلت كلية الصيدلة وكان الفاصل درجتين فقط لدخول كلية الطب.





وتابع الممرض الذي يطمح في الالتحاق بكلية الطب أنني أ ناشد الرئيس ووزير التعليم العالى الذي يشجع الشباب ورؤساء الجامعات الخاصة بأنني في حاجة إلى المساعدة كي ألتحق بكلية الطب.





فيما أكدت ضحى الطالبة التي حصلت على 97.8% في الثانوية العامة أن جدها توفى بسبب كورونا وكانت الظروف صعبة في ذلك التوقيت.





وقالت ضحي إن مجموعي لم يؤهلني للالتحاق بكلية الطب حيث الفارق بين مجموعي وبين كلية الطب 3 درجات فقط ومن الممكن أن ألتحق بإحدى الجامعات الخاصة ولكن ظروف والدي صعبة.



