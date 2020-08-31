محام دولي يكشف كيف تتم محاسبة أصحاب الحصانات بالقانون

قال المستشار طاهر الخولي، المحامي الدولي، إن الأمر الذي أفادت به النيابة الإدارية عن المستشارة صاحبة واقعة التعدي على الضابط مريضة نفسيا، يجعلها لن تحاكم، ولا يطبق قانون العقوبات رغم ارتكابها 3 مخالفات والاعتداء على الضابط وتصوير المحكمة من الداخل.





وأضاف "الخولي"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن صاحب الحصانة يجب أن يكشف عن هويته بالكارنيه الذي يحمله حتى لا يقع تحت طائلة القانون، منوها بأن حالة المستشارة حالة تلبس تستوجب رفع الحصانة عنها لمحاكمتها ولكنها مريضة نفسيا طبقا لجهة عملها.





وتابع الخولي «أي شخص يتمتع بالحصانة قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية إذا ارتكب فعلا وتم إلقاء القبض عليه متلبسا يرفع عنه الحصانة مباشرة».





وأشار الخولي، إلى أن هناك العديد من الحالات التي تم رفع الحضانة فيها وتم معاقبة المتمتعين بها؛ والأمر سبق وأن حدث مع أيمن نور وقت ان كان برلماني وقام بالتزوير في أوراق رسمية عام 2005.