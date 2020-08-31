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أحمد موسى لرئيس النيابة الإدارية: إزاي عضوة بالنيابة مريضة نفسيا؟ ..فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:07 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
انتقد الإعلامي أحمد موسى، استمرار المستشارة المعتدية على ضابط الشرطة في عملها بالنيابة الإدارية، على الرغم من أنها تعاني من مرض نفسي بحسب بيان رسمي للنيابة العامة. 

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «إزاي تكون مريضة نفسية وتشتغل يجب أن تفصل.. انا بوجه كلامي لرئيس النيابة الإدارية».

وأعلن أحمد موسى، أن مصدرا قضائيا أكد أن وزير العدل سوف يتخذ إجراءات إدارية حول مدى صالحية المستشارة للعمل أم لا في ضوء إصابتها بمرض نفسي.

وقدم أحمد موسى التحية إلى المستشار أشرف مروان، وزير العدل. 

ومن جابنه، قال المستشار طاهر الخولي، المحامي الدولي، إن الأمر الذي أفادت به النيابة الإدارية، أن المستشارة صاحبة واقعة التعدي على الضابط مريضة نفسيا، يجعلها لن تحاكم طبق قانون العقوبات رغم ارتكابها 3 مخالفات، والاعتداء على الضابط، وتصوير المحكمة من الداخل. 

وأضاف في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن صاحب الحصانة يجب أن يكشف عن هويته بالكارنيه الذي يحمله حتى لا يقع تحت طائلة القانون، منوها بأن حالة المستشارة حالة تلبس تستوجب رفع الحصانة عنها لمحاكمتها ولكنها مريضة نفسيا طبقا لجهة عملها. 

وتابع الخولي «أي شخص يتمتع بالحصانة قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية إذا ارتكب فعلا وتم إلقاء القبض عليه متلبسا ترفع عنه الحصانة مباشرة».

وأشار الخولي، إلى أن هناك العديد من الحالات التي تم رفع الحضانة فيها وتمت معاقبة المتمتعين بها؛ والأمر سبق وأن حدث مع أيمن نور وقت أن كان برلمانيا وزور في أوراق رسمية عام 2005.  

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