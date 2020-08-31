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أخبار البلد

الخارجية تعلن عن وظائف للأطباء

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:09 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، حاجتها إلى عدد من الأطباء لإيفادهم للعمل كخبراء مصريين في جمهورية أوغندا.

وتتضمن التخصصات التي أعلنت عنها الوكالة أخصائي أمراض النساء والتوليد، أخصائي أمراض القلب، أخصائي أشعة تشخيصية، على أن تكون الخبرة خمس سنوات وأن يتقن المتقدم اللغة الإنجليزية.

كما أشارت الوكالة إلى أنه على من يرغب فى الايفاد كخبير بشرط ألا يقل عمره عن أربعين عاما، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل، التفضل بإرسال السيرة الذاتية متضمنة العمل الحالي والتخصص والخبرات الأكاديمية والمهنية، على البريد الإلكتروني [email protected] او عبر الفاكس رقم 25745303 فى موعد أقصاه العاشر من سبتمبر المقبل.

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