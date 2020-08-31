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أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لاستغلال مخالفات البناء للإساءة للرئيس

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:23 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة ماضية في تطبيق القانون ومواجهة الفساد وعودة الدولة القوية في الاعتداءات الصارخة على أراضي الدولة ومخالفات البناء.

وأضاف أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة ناشدت كل المعتدين على الأراضي الزراعية لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن «الرئيس السيسي قال كفاية لمخالفات البناء، وأعطى الأوامر للدولة في تطبيق القانون».

وأوضح أحمد موسى، أن الدولة ليست ضد المواطنين ولكن كلنا ضد كل من يخالف القانون ويعتدي على الأراضي الزراعية وارتكب مخالفات البناء.

وأكد أحمد موسى، أن القنوات المعادية تحاول تشويه صورة الرئيس لأنه ينفذ القانون ويجعل الدولة قوية في مواجهة الفساد.

ونوه أحمد موسى بأن «الحملات الإرهابية تستهدف الرئيس السيسي شخصيا.. وكلنا خلف الرئيس في قراراته في مواجهة الفساد؛ لأنه يدمر البلد». 

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