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ثقافة

الإيسيسكو: قدمنا أجهزة ومعدات تكنولوجية لـ 24 دولة للحفاظ على استمرارية التعليم عن بُعد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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طارق موسى

ناقش الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم بالرباط مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية حازم الخطيب التميمي سبل تطوير التعاون بين المنظمة والأردن في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء أبرز التطورات التي شهدتها المنظمة في ظل رؤيتها واستراتيجية عملها الجديدة التي تتبنى المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، والانفتاح على الدول غير الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وعقْد المزيد من الشراكات لفائدة مواطني دول العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية حول العالم.

وأكد المالك أن الإيسيسكو قدمت أجهزة ومعدات تكنولوجية إلى 24 دولة لدعم الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا، داعيا الأردن إلى الانضمام للتحالف الإنساني الشامل الذي أنشأته المنظمة، ودعمه الكثير من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية والجهات المانحة.

من جانبه، أشاد السفير الأردني بما قامت به الإيسيسكو من أعمال متميزة وما بذلته من جهود خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى حرص بلاده على توسيع التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، منوها بالقافلة الطبية الاجتماعية التربوية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المختصة في الأردن خلال شهر ديسمبر الماضي بمنطقة الجوفة وما حققته من نتائج طيبة.

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