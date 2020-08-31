وليد نجا يكتب: صناعة الكراهية والتشكيك.. إعلام أهل الشر نموذج

مع كل فجر جديد تشرق شمس الأمل تبدد مخاوف الماضي وتذكرنا بالحاضر فالعالم يعيش في حقبة زمنية تتصارع فيها الأحداث وتتضارب المواقف ما بين نور وظلام فتعمل قوي الحق علي البناء وتعمل قوي الباطل علي الهدم وأصبحت الثوابت الوطنية محل تشكيك من خلال صناعة صورة خادعة تثير الفتنة والشقاق بين أطياف المجتمع مستغلة تحول العالم إلي قرية إلكترونية صغيرة وامتلاكها للتكنولوجية من خلال عالم الشاشة الرقمية التي جعلت المشاهد يعوم فوق سيل متسارع من الصور المتزاحمة التي تؤثر فيه شعوريًا ولا شعوريًا من دون منحه فرصة ترتيب أفكاره وفق سلم إدراك منطقي وحقيقي فاختلطت المفاهيم وروج للباطل علي حساب الحق ضمن منظومة صناعة الوعي الزائف نموذج حرب احتلال العراق عام 2003 كان من ضمن أهدافه المعلنة خلق نظام ديمقراطي يكون نموذجا لدول الشرق الأوسط في الرخاء والتنمية وتم استخدام الإعلام المرئي والمسموع في الإساءة للنظام السياسي للعراق من منظور استهداف النظام لا المواطنين واستخدمت قناة الجزيز القطرية وبأموال عربية لصناعة إدراك وصورة زائفة للعالم وللعراقيين عن طريق خطاب إعلامي يصنع الأزمات ويسلط الضوء علي السلبيات ويثير مشاعر الفتنة بين مكونات الشعب العراقي علي اسس طائفية وعرقية والتشكيك في الثوابت والمرتكزات القائم عليها النظام السياسي وهي خمسة مرتكزات وهي: مرتكز السلطة في الفصل بين الدولة والنظام السياسي ،ومرتكز الخلط بين التاريخ والذاكرة الجماعية بسرد أحداث تاريخية مشكوك في صحتها، ومرتكز خلط الدين بالسياسة وصناعة نخب دينية تؤيد الصراعات وتثير الفتنة، ومرتكز البحث عن الهويات المحلية داخل الوطن الواحد والحديث عن تهميشها، ومرتكز نشر الباطل والأكاذيب وتركيز الخطاب الإعلامي في أتجاه واحد دون أظهر الرأي والرأي الآخر.





وقد انتشرت تلك القنوات وتنوعت أسماءها وكلها تثير الفتنة والطائفية فانقسم المجتمع العراقي إلي ثلاث أقسام قسم مرحب بالاحتلال وفي إدراكه الرخاء والتنمية التي ستحدث بالتخلص من نظام الرئيس صدام حسين مصدقا للفصل بين النظام السياسي والدولة ومن الممكن أن نرجع لأرشيف الجزيرة المصور في تلك الفترة فكلامي كباحث مؤمن بالعروبة وقسم ثاني رافض للاحتلال وتحول للمقاومة دفاعا عن الوطن وقسم ثالث تشكل نتيجة ضعف قبضة الدولة العراقية وأسس تنظيمات مسلحة بحجة مقاومة الاحتلال واستولى علي مساحات شاسعة من الأراضي العراقي بغرض تحقيق الهدف النهائي وهو تقسيم العراق إلي ثلاث دويلات متصارعة علي أساس عرقي وطائفي، وهنا أنا لا أدافع عن النظام العراقي السابق فالتاريخ هو من سيحاسب الجميع ولكن أدافع عن وحدة العراق أحد دول حضارات العالم القديم وبوابة الوطن العربي الشرقية فماذا جنى العراقيين غير إرهاب ودمار وفقر وقتل وتشريد وأصبح ضمن الدول الفاشلة فهل وجد العراقيون ما بشرت به قناة الجزيرة القطرية والقنوات التي تدور في فلكها ولصالح من تدمر الأوطان العربية واحدة تلو الآخر بالفتنة والباطل؟





وأصبحت منطقتنا العربية التي تمتلك الحضارة والتاريخ والموارد الطبيعية والقوي البشرية والقيم ومهد الديانات السماوية منطقة صراعية يصارع فيها الأخوة بعضهم البعض وتركنا قضايانا الرئيسية ولأننا نعيش في بيئة دولية أصبحت تدخلات القوي الكبرى في شئوننا العربية أمرا حتميا، وعمدت جميع القوي التي تتعارض مصالحها مع أمتنا العربية علي تحيد مصر بأزمات متتالية في عدة جبهات في توقيت متزامن بغرض أفرغ الساحة العربية من القوي المدافعة عنها فعل مر التاريخ العراق سوريا مصر ثلاث مرتكزات للأمن القومي العربي ولا ننكر دور المحور الإماراتي السعودي في التعاون مع مصر وأن كنا نتمنى أتحاد عربي علي غرار الاتحاد الأوربي ونادت مصر بذلك وحالة قوي إقليمية ودولية دون تحقيقه.







