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ماعدا الخطيب وسيد عبدالحفيظ.. والدة محمد عبد الوهاب: لا يتواصل معي أحد من زملائه.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت نجاة إسماعيل والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب ، إن دعوات الجميع  تجعلها مستمرة في حياتها، مضيفة "دعواتكم خلتني قادرة أقف على رجلي حتى الآن".

وأضافت نجاة إسماعيل في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مر 14 سنة على وفاة ابني محمد عبد الوهاب".

وتابعت نجاة إسماعيل: "لا يوجد أحد من زملاء محمد عبد الوهاب يتواصل معي إلى الآن".

وأكملت نجاة إسماعيل: "يتواصل معي سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

يذكر أن والدة محمد عبد الوهاب، قالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، وهى فى حزن شديد رغم مرور 14 عاما على وفاته، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ الوحيد الذى يتواصل معها من النادى الأهلى  ويقوم بزيارتنا فى منزلنا بسنورس.

وتابعت: الأهلى لم يقصر معنا فى أى شيء، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بإذن الله تعالى، لما ربنا ييسرها معايا
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