الاقتصاد الهندي ينكمش بأسرع وتيرة بنسبة 23.9%

انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9٪ في ربع السنة المنتهي في يونيو، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.





وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهاروا جميعا إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس لمحاربة جائحة كوفيد-19.









والقراءة لربع السنة المنتهي في يونيو أسوأ من انكماش قدره 18.3٪ متماشيا مع توقعات المحللين. وهو أيضا أدنى من معدل نمو 3.1٪ للربع السابق ونمو 5.2٪ في ربع السنة المنتهي في يونيو 2019 .



