AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الاقتصاد الهندي ينكمش بأسرع وتيرة بنسبة 23.9%

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
انكمش الاقتصاد الهندي بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق بلغت 23.9٪ في ربع السنة المنتهي في يونيو، إذ قلصت إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما يضع ضغطا على الحكومة والبنك المركزي من أجل تحفيز إضافي وخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة  أن إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص والصادرات انهاروا جميعا إبان فترة أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم والتي فرضت في أواخر مارس لمحاربة جائحة كوفيد-19.


والقراءة لربع السنة المنتهي في يونيو أسوأ من انكماش قدره 18.3٪ متماشيا مع توقعات المحللين. وهو أيضا أدنى من معدل نمو 3.1٪ للربع السابق ونمو 5.2٪ في ربع السنة المنتهي في يونيو  2019 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رويترز: انكماش أنشطة المصانع الهندية بوتيرة أشد في يوليو

عشان عقارك ميتهدش.. إزاي تتظلم على رفض التصالح بمخالفات البناء

البنك الأوروبي للاستثمار يدعم المغرب بـ100 مليون يورو لمواجهة كورونا

تقرير إعلامي: أزمة كورونا تكبد البنوك الصينية خسائر بمليارات الدولارات

النقد الدولي: الحكومات تحتاج لاستثمار أموال المساعدات بشكل أكثر انتقائية للتغلب على أزمة كورونا

ترشيحاتنا

موقف مهين بـ مباراة الإسماعيلي والاتحاد.. طرد حسني عبد ربه من ملعب الإسماعيلية

هاني الناظر محذرا من عربات الفول: تتسبب في انتشار كورونا

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

أخبار الفن.. شريف منير يلجأ للقضاء.. هالة صدقي تتحدى زوجها بـ 5 صور.. خناقة رانيا يوسف وسمية الخشاب على التريند

خاص| تعرف على الجهاز المعاون لـ علي ماهر في المصري

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. نانسي عجرم تتألق برفقة ابنتها..شاهد

لو محتار في الأعراض.. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ كورونا.. تعرف عليها

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال زوجة ماجد المصري