بسبب جدتها.. وفاة طفلة إثر سقوط مروع من النافذة.. فيديو وصور

سقطت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من نافذة بالطابق الثامن وهي تحاول العثور على جدتها التي اختفت عن أنظارها.





وكانت الفتاة قد انفصلت عن جدتها التي تربيها والتي تعيش بمفردها عندما دخلت المصعد وأغلقت الأبواب خلفها لتجد نفسها وحيدة وتشعر داخلها بالذعر.





وبعد خروجها من المصعد، سقطت الطفلة التي جاءت من مدينة تشوتشو الصينية من نافذة أحد الطوابق حتى وفاتها يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية.





وكانت العائلة تزور الطفلة في عيد ميلادها، وقال الأقارب إنهم سمعوا "اهتزازًا" قبل أن يدركوا ما حدث للطفلة.





حيث حوصرت عن طريق الخطأ بمفردها في مصعد المبنى عندما أغلقت الأبواب فجأة بينما كانت جدتها تحاول المشي بالداخل.









وتُظهر اللقطات المفجعة التي بثها التليفزيون الصيني أن المرأة المسنة لم تستطع اللحاق والدخول في المصعد في الوقت المناسب قبل إغلاق الأبواب.





وبدأ أنها كانت تتراجع إلى الخلف بينما بدأت الأبواب الأوتوماتيكية في الإغلاق تاركة الفتاة الصغيرة وحدها بالداخل.





وفي نفس الوقت كانت الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات تضم قدميها وتمد ذراعيها لتلمس الأبواب، ومن ثم تضغط على الأزرار لفتح الأبواب، ولكنها أرسلت المصعد إلى الطابق الثامن.





وبعد إغلاق الأبواب، شعرت الفتاة بالفزع وبدأت تقرع الأبواب وتقفز لأعلى ولأسفل وهي تبكي، قبل أن ينفتح الباب وخرجت بمفردها وهي تبحث عن جدتها.









وأفاد تليفزيون تشانجشا أن الطفلة صادفت نافذة ممر ارتفاعها 36 بوصة قبل أن تسقط من المبنى.





وأخبر أفراد العائلة المحطة التلفزيونية أنهم كانوا يزورون جدة الفتاة في عيد ميلادها.





وقال قريب لم يذكر اسمه: "سمعنا دويًا عاليًا على الأرض، عندما ركضنا للبحث، كانت قد سقطت بالفعل من النافذة".





وتابع: "تمكنت من الوصول إلى النافذة بالوقوف على القاعدة، صعدت للخارج ثم سقطت".





وواصل: "يمكنك أن ترى من لقطات المراقبة أن الحادث وقع في أقل من دقيقة.





وأكمل: "يبدو أن الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات كانت قادرة على التسلق بسهولة من النافذة".





وأوضح تليفزيون "تشانجشا" أن السلطات المحلية، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، تحقق في القضية.