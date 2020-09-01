هبوط الأرباح الصافية لشركة الغاز الروسية Gazprom

سجلت الأرباح الصافية لشركة الغاز الروسية العملاقة Gazprom هبوطًا في الربع الثاني بأكثر من النصف على أساس سنوي إلى 149.2 مليار روبل ما يعادل نحو مليارا دولار، لكنها قالت إن أسواق الطاقة تتعافى من تأثير جائحة كوفيد-19 .





وزادت الشركة بقدر ضئيل توقعاتها لصادرات الغاز إلى 170 مليار متر مكعب للعام الحالي من توقعات سابقة عند حوالي 166 مليار متر مكعب، لكنها لم تغير توقعاتها لأسعار الغاز في أوروبا.





وتضرر منتجو النفط والغاز في أرجاء العالم من تراجع الأسعار وانهيار في الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء الجائحة.





لكن Gazprom التي تديرها الدولة، تمكنت من تحقيق ربح بعد خسارة بلغت 116 مليار روبل في الربع الأول، وقالت إن أنشطتها في الربع الثالث تظهر تحسنا.





وقال فاميل ساديجوف نائب رئيس Gazprom إن الأسواق تحسنت في الربع الثالث وإن الأسعار في سوق البيع الحاضر في أوروبا تجاوزت 100 دولار لكل ألف متر مكعب.





وفي تقريرها المالي، قالت Gazprom إن إيراداتها في الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو هبطت إلى 1.16 تريليون روبل من 1.78 تريليون روبل في الفترة نفسها في 2019 .



