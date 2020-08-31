كان يتمتع بقداسة عند المصريين.. الديهي: نهر النيل أصبح "بلا حرمة"

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن التعديات على نهر النيل وتفريعاته ومصارفه ومجاريه المائية بطول 1520 كم من أسوان حتى الإسكندرية، تمثل انتهاكًا خطيرا لحرمة نهر النيل.





وعلق "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، على حجم المخالفات في البناء، قائلًا: "قديمًا كان المدعي يحلف بأنه لم يلوث ماء النيل أمام المحاكم الشعبية ، في دلالة على قداسة النهر عند المصريين"، مشددًا: "اليوم النيل بلا حرمة".





وأوضح أن الفساد في المحليات خلال العقود الماضية يعد سببا رئيسيًا في مخالفات البناء، مؤكدًا الدولة لن تغيب مرة ثانية أبدًا.