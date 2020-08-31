مصر تحت المراقبة.. والديهي: ما يحدث في مصر ثورة جديدة للتخطيط

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن جميع محافظات مصر أصبحت مراقبة عبر الأقمار الصناعية، وِفق نظام وضعته هيئة المساحة العسكرية، يسمح برصد أي تغيير في الحيز المكاني من حيث الشكل وحجم التعديات والتعلية في المباني.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن ما يحدث في مصر من مواجهة الفساد ، والضرب على يد الفاسدين، في مقابل تدشين عدد من المشروعات الضخمة، يعد ثورة جديدة للتخطيط.





وشدد نشأت الديهي، على أنه لا يوجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، "شخص فوق رأسه ريشة"، ولا أحد في مصر فوق القانون.