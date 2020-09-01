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برلمان

بطلب للمحافظ.. النواب يمكنهم تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
أكد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من التسهيلات في رسوم التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن أي نائب في أي دائرة يستطيع تخفيض الرسوم والاستجابة لشكاوى الأهالي بتقديم طلب للمحافظ المسئول عن المنطقة.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سياسة تسعير متر التصالح تختلف من منطقة لآخرى بحسب نوع المنطقة، حيث يتم تقسيم كل منطقة إلى 3 شرائح راقية ومتوسطة ومتدنية، بحيث يكون التسعير سلطة مطلقة لمحافظ الإقليم.

وأشار إلى أن المحافظين قدموا العديد من التسهيلات ومن ضمنهم محافظ القاهرة، الذي خفض 60% من رسوم الشريحة الثالثة الموجودة في القرى والعزب والنجوع.

ونوه النائب إلى أن التعديلات الجديدة بقانون التصالح القديم والتي تم إقرارها مطلع العام الحالي، قدمت أيضا العديد من التسهيلات بإلغاء بعض رسوم المكتب الاستشاري ورسوم النقابة الهندسية.
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