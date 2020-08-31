وزير المالية: التسهيل المشترك يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة .. فيديو

أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إغلاق التسهيل التمويلي بشكل تقليدي وإسلامي، بـ ٢ مليار دولار بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين.





وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام.





وتابع وزير المالية أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.



