سليمان عبدالغفار يكتب: «الإعلام» ودوره في حياة المجتمع والناس

لِوسائِل الإعلام دورَها الهام في الحِفاظ علي كيان المُجتَمَع – بِمعْني الحِفاظ علي قيَمِهِ وأعرافِهِ وتقاليدِهِ والعَمَل علي تَرسيخِها في وعي وعُقول أبنائهِ في إطار مِنَ المِصداقية – بِما يَجْعَلَها تَتَمتَّع بِالقَبول ومِنْ ثَمَّ تَتَمكَّن مِن أداء رِسالَتِها بعيدًا عِن الزيف والتهويل والضجيج الفارِغ الذي تُثيرَهُ عَشَرات الفضائيات بِلا مَعْني أو هدف. فالإعلام الناجِح والمسئول هو الذي ينْتَمي إلي أُصول ثقافَتِهِ لِيَنْهَل مِنْ تُراثِها الإيجابي ما يُعينُهُ علي القيام بِدورِهِ في خِدمة مُجتَمَعِهِ – حامِلًا قضاياه ومُعبِّرًا عِنْ طُموحاتِهِ وهُمومِهِ – ساعيًا إلي إلقاءِ الضوءِ علي مُشْكِلات الحاضِر، وما يَطْرَأ علي الحياة مِنْ مُتَغيِّرات.









فالإعلام المؤثِّر في قضايا مُجتَمَعِهِ – هو الإعلام الذي يَقوم بِدورِهِ في مواجهة التشوُّهات التي تَضُرُّ بِأمنِ المُجتَمَع وقوة تماسُكِهِ – في ظِلِّ شيوع الأمراض المُجتَمَعيَّة التي تَتَمثَّل مظاهِرُها في أشكال وسلوكيات سلبيَّة لا حّصْرَ لها – بِدايةً مِنْ "... رَواج النِفاق وفسادِ الذِمَمْ وعَدَم إتقان العَمَل والاستِخفاف بِالقانون..." – وصولًا إلي إهمال الشأن العام في ظِلِّ انتشار حالة التواكُل التي أفْرَزَت بِدورِها ظاهِرة "التَديُّن المَغشوش" وما أدَّت إليهِ مِن انحراف في الفِكْرِ والسُلوك – وتشويه لِلدِّين مِن خِلال الحِفاظ علي الشَكْل دونّ المَضْمون – وما يدعو إليهِ مِن قيَم وأخلاق هدَفَها الارتقاء بِالإنسان – ومِنْ ثَمَّ التَطرُّف والجُمود الناجِم عَنْ الفِهْمِ الخاطِئ لِمقاصِد الشريعة وحقيقة الدينْ – فَتَفْسَدْ العِلاقات بيْنَ أفراد الأُسْرَة الواحِدة بِما يُصيب المُجتَمَع بِأشدِّ الأخطار.









إنَّ عالَم اليوم لا يَعْرِف الأسرار إلَّا في النِطاق الذي يَنْحَصِرُ في احتِكار المعلومات في المجالات الحيوية "التَسَلُّحْ النووي – التكنولوجيا الحديثة في مجالات الفضاء والذكاء الصناعي وغيرِها" فالمعلومات مُتاحة في ظِلِّ التطورات غيرِ المسبوقة في عالَم الاتصالات – فإذا كانتْ مُشكِلَة الأمْس تمثَّلَت في "نُدْرَة المعلومات" وكيفية الوصول إليها – فإنَّ مُشكِلة اليوم تدور حول كيفية مواجهة هذا "التَدفُّق الهائِل" اللامحدود مِنَ المعلومات؟!؟... وكيفية التعامُل معَها – واختيار المُلائِم مِنْها؟!؟ – وهُنا يأْتي دور "الإعلام الناجِح" الذي يُمَثِّل أحد العناصِر الهامة لِتَبْني الدولة "سياسات فاعِلة" علي المستويين الداخلي والخارجي – ومدي توقُّفْ ذَلِك علي قُدرَة خُبَراء هذا الإعلام علي التَنَبُّوء والاختيار الأمْثَل بيْنَ البدائِل مِنْ ذَلِكَ القَدَر الهائِل مِنْ تِلْكَ المعلومات التي لا يتَوقَّف تَدَفُّقَها لحظةً واحِدة في الليل أو النهار.









وإذا كانتْ "الرِسالة الإعلامية" في دوَل الغرب المُتَقدِّم تَهْدِف إلي الإخبار والتوعية وصولًا إلي الترفيه عَنِ مُجتَمَعات تَعْمَل وتَبْتَكِر وتَقْفِز خُطوات واسِعة لِلأمام في مجالات العِمِل والإنتاج بِالجدِّية اللازِمة – لِأنَّ مِنْ حَق هذهِ المُجتَمَعات أنْ تَستَمْتِع وتَسْتَريح بَعْد عَناء في أوقات الراحة – بينَما الدَور المَنوطُ بالإعلام في مُجَتَمَعاتِنا العربية والإسلامية أكْبَر بِكَثير – بَلْ وعلي درجة عالية مِنَ الخُطورة – فلازالَت أمامنا العديد مِنَ القضايا التي لَمْ نتَمَكَّن مِن إيجاد الحُلول المُلائِمة لها – مِنْ مُعْضِلَة "انتشار الجَهْل والأمِّية وتَراجُع مُسْتوى التَعْليم وارتفاع مُستويات البطالة وغيرِها مِنَ المُشكِلات المُجتَمَعية" التي تَعوق مَسيرة النُهوض واجتياز مِحْنة التَخلُّف – فلا مانِع أنْ تَكون لدينا برامِج "لِلترفيه والتسلية" بّعْض الوقت – وإنَّما لَيْسَ كُلَّ الوقت مِثْلما نُشاهِد الآن علي شاشات الفضائِيات مِنْ صَخَب وضوضاء – فلا هَمَّ لها غَيْرَ الترويج لِقيَم "الثقافة الاستهلاكية" وتَطلُّعاتِها الوهمية – بِهَدَف ترويض المواطِن الذي راحَ يَلْهَثُ وراء إشباع رَغَبات يَستَحيل عليهِ تَحْقيقَها بِما يؤدِّي إلي انفصامِهِ عَنِ الواقِع نَتيجة قُصور إمكانياتُهُ !!!... بَدلًا مِن اضطلاعِها بِدورٍ إيجابي يَدْفَعَهُ إلي المُشاَرَكة في إبداعات العَقْل والفِكر التي هي أحد أهم سِمات العَصر الذي نَعيشُ فيه – ونراهُ واضِحًا في مُختَلَف دوَلِ العالَم مِنْ حَوْلِنا.









إنَّني أدعو كُلَّ صَحَفي وإعلامي ومثَقَّف "صاحِب رِسالة" تِجاه وطَنِهِ ومُجتَمَعِه أَنْ يَقومَ بإعمال الفِكْر و تدقيق النَظَر في أحوال مُجتَمعاتِنا، وما طَرَأَ عَليْها مِنْ سَلبيات تزداد يَوْمًا بَعْدَ يَوْم جَرَّاءْ استِخْدامِنا غَيْر الرَشيد لإبْداعات التكنولوجيا وأدواتِها الحديثة – المِثالُ أمامَنا واضِحْ في إساءَة استخدام أدوات التواصُل الاجتماعي – كَنموذَج لِهَدْرِ الوَقت والمال – دونَ طائِل !!! والعَجيب أنَّنا غالِباُ ما نُرَكِّز علي التَشوُّهات القادِمة مِنَ الخارِج – ونَتَجاهَل مَنْ يَعْمَلونَ علي إشاعة السوء في الداخِل !؟!... نَظْرَةً واحِدة علي " فوضي الإعْلانات" وما تُقَدِّمُهُ مِنْ سُلوكيات مُتَدَنِّية علي مُخْتَلَف الشاشات – وإنْ ذَهَبْنا إلي الشوارِع وَجدْنا القَدْر الهائِل مِن "إعلانات الطُرُق والمباني والمتاجِر باللُّغات الأجْنَبيَّة" – وكأنَّنا نَزْدَري لُغَتَنا العربيَّة الجميلة – التي لولا "القُرْآن الكريم"و حِفاظِهِ عليها لاندَثَرَتْ فيما اندَثَرَ مِنْ قيَمْ وأعْراف وتقاليد كانَتْ مِنْ دواعي اعتِزازِنا – ناهيكَ عَنْ المظاهِر الفَجَّة في المَلْبَس والمأكَل والسُلوك بِما يُشير بِوضوح إلي "مِحْنةَ التَغْريب" التي تَضْرِب كافَّة نواحي الحياة.









علينا أَنْ نُدْرِك أنَّ لِلإعلام دَورَهُ الخطير في حياتِنا ... وأنَّهُ لابُدَّ لِلإعلام أنْ يكونَ مُكَمِّلًا لِدوْرِ التَعليم بِمشارَكِة "المُثقَّفين الحقيقيين" الواعين بِقضايا مُجتَمعاتِهِم – فَالإعلام هوَ حامِل القيَم الثقافيَّة ... وهو أداة التوْصيل لِمضْمونِ العَمَليَّة التعليميَّة – المُجْتَمَعات في حاجة إلي إعلام يَبْني لا يَهْدِم – إعلام يُعْلي مِنْ قيَم "الحَقْ والواجِب"..."العِلْم والعَمَل"..."الخَيْر والجَمال" – هذهِ القيَم التي لا تَزْدَهِرْ الحياة بِدونِها – "فالإعلام الحقيقي" هوَ خَطْ الدِّفاع الأول في مواجَهة الأفكار الهدَّامة الداعية إلي تأجيج الصِراعات والمواجَهات والحُروب – وتَبْرير مَنطِق القوَّة بِما يؤدْي إلي إهدارِ الحُقوق وسيادَة شَريعَةَ الغابْ ... "فَرِسالتُهُ النبيلة تَنْبُعْ مِنْ دَعوَتِهِ لِتَحقيق الأمن والطُمأنينة والسلام".



