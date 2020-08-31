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وزير المالية: العملة المصرية حققت استقرارا خلال أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:21 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمود محسن
أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن أزمة كورونا كشفت قدرة اقتصاديات الدول على مواجهة أزمة كورونا مؤكدا أن تلك الأزمة  ضربت المالية العامة وإيرادات الدولة وتأثرت المصروفات أيضا.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن العملة الصعبة والسياحة تأثرت بشكل كبير وأيضا توقفت حركة الفنادق والعمالة وتوقف الطيران وقطاعات كاملة مما أثر بشكل كبير.

وتابع وزير المالية أن مصر هي الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التي كان لها تصنيف اقتصادي جيد على الرغم من أزمة كورونا.

وأشار معيط إلى أن معظم دول أوروبا وأمريكا حققت معدل نمو سلبيا بعد أزمة كورونا مؤكدا أن  العملة المصرية أكثر العملات التي حققت استقرارا خلال أزمة كورونا.
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