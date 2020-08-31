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رياضة

محمد فضل: عودة الدوري قرار حكومي.. وتطبيق الـ VAR يحسب للجنة الخماسية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أشاد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، بالدور الكبير للجنة في استخدام تقنية الـ VAR خلال مباريات الدوري. 

وقال "فضل"، في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "الدوري سوف ينتهي نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر على أقصى تقدير، وعودة الدوري قرار حكومي، وكان دورنا تنفيذ القرار وكنا جاهزين له". 

وتابع عضو اللجنة الخماسية "مينفعش الدولة تقولنا نلعب ونكون احنا مش جاهزين".

وعن تقنية الـ VAR قال "أحب أشكر جمال الغندور، لأنه بذل جهدا كبيرا لظهور الـ VAR، ويحسب للجنة تنفيذ تقنية الفيديو مؤخرا".

وتابع "استطعنا بيع حقوق تقنية الفيديو برقم جيد لشركة برزنتيشن، العقد الذي تم توقعيه عقد جيد للغاية والجنايني ينفذه بشكل جيد".
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