رمضان البيه يكتب: خير زاد للميعاد (4)

الإحسان معناه في الإسلام هو.. إتقان العمل وإجادته ليصبح على أكمل وجه وهو معنى واصل من أصول التقوى وثمرة من ثمارها. وهو المقام الذي يجعل المسلم والمؤمن في أرقى مراقي العبودية وبه يرتقي العبد من مرتبة إيمان الاعتقاد إلى إيمان الشهود، وهذا المعنى أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله في جوابه عن سؤال الأمين جبريل عليه السلام عن الإحسان حيث قال له.. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك..









والإحسان الأصل فيه مراقبة الله تعالى وإتقاؤه في كل شيء ويصل بصاحبه إلى مقام الورع وهو مقام من مقامات أهل التقوى ..هذا وإذا نظرنا في كتاب الله تعالى وآياته نجد ان الله تعالى قد أمر به وحث عباده المؤمنين عليه ورغب فيه وجعل له الأجر العظيم . من ذلك قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )، وقوله عز وجل ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا )، وقوله سبحانه ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )، وقوله جل جلاله (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) وقوله تعالى ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم).









والأجر العظيم هو الأجر الذي يليق بالله العظيم فهو أجر يتواءم مع عظمة العظيم المعطي سبحانه وتعالى..هذا ومقام الإحسان هو مقام السالكين والقاصدين لطريق الله تعالى وهم الذين جاهدوا أنفسهم بسيوف الطاعة وأقبلوا على الله تعالى بهمة الرجال واشتغلوا بعبادته وذكره وشكره . ناظرين إليه تعالى يرجون القرب والوصل لا الأجر والثواب وهم أهل التنزيه في الإقبال على الله تعالى ..يقول الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) إشارة إلى نظره تعالى إليهم بعين الرضا ومقامهم في معيته سبحانه..









هذا ومن الإحسان كظم الغيظ والعفو عن الناس لقوله تعالى ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) .. هذا والكرم والجود والسخاء ومواساة الفقراء والمحتاجين من الإحسان لقوله سبحانه ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) . والقرض الحسن هو الذي يكون من مال حلال طيب وينفق بطيب خاطر وسماحة نفس..وهو دين على الله للعبد يوفى إليه عند لقائه بربه تعالى ومولاه ..هذا والتواضع لله والتذلل والانكسار إليه سبحانه من الإحسان لقوله تعالى ( وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ) . ومن الإحسان بر الوالدين ولقد امر الله تعالى بذلك فقال ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ومن الإحسان ايضا الإحسان في القول كما أمر الله سبحانه وتعالى حيث قال ( وقولوا للناس حسنا ) .









هذا والإيمان والعمل الصالح من الإحسان لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر المحسنين ) . وللإحسان وجوه متعددة شملت كل أعمال العبادات والمعاملات..من ذلك.. حسن النية وهي الأصل في الأعمال ..وحسن الظن بالله وبالخلق ..وحسن معاملة الزوج للزوجة والزوجة للزوج وحسن تربية الأبناء ..ومن الإحسان إتقان العمل والإخلاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ). ومن الإحسان ايضا الإحسان إلى النفس بحفظها من المعاصي والسوء والعمل على نجاتها في الآخرة من النار وإسعادها في الآخرة..







