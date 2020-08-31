هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية في صدمة قوية بعد إلقاء القبض على الرجل الأول في التنظيم؛ مرددا: «محمود عزت هو الراس الكبيرة في الجماعة ولا يتم أي شيء دون الرجوع إليه».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: أن الإرهابي محمود عزت تدرج في المناصب في الجماعة حتى وصل إلى المرشد العام؛ منوها أنه يشتمون الدولة ولا ينتمون إلا إلى الجماعة الإرهابية.





وأشار موسى إلى حديث بعض إعلامي الإرهابية مثل حمزة زوبع على فضائية مكملين الإرهابية: قائلا: «الواد زوبع العبيط مصدوم وهيتجنن وهيموت وعمال يقول ايه يعني القبض على محمود عزت».





ولفت موسى، أن الأمن الوطني هو من يستجوب الإرهابي محمود عزت ويحصل على معلومات عن كل السنوات الماضية وكيف كان يدير الجماعة.