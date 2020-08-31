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محافظات

استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:38 م
استرداد 29 ألف متر
استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة و قوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 191 حالة تعدي.


وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.


وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 54 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقـفط وقوص بمساحة اجمالية 29 ألف و428 متر مربع.


و أضاف عبدالباقى، كما نجحت في إزالة 27  حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركزي نجع حمادي و نقاده بمساحة اجمالية فدان و3 قراريط و 4 أسهم.


و أشار عبدالباقى، إلي إزالة 110 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت و نجع حمادي و قنا و الوقف و دشنا ونقاده بمساحة 5 أفدنة و10 قراريط و 2 سهم.

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استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا
استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا
استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا
استرداد 29 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة في قنا
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