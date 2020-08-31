"عربية النواب" تنعى رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الليبية

نعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدي، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بالجمهورية العربية الليبية.





وتوجه أحمد رسلان، رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، بخالص التعازي لجموع الشعب الليبي في فقدان واحدا من أخلص الرجال في ليبيا، وكان يمثل أهمية كبيرة في الدولة الشقيقة.





وأكد رسلان، أن الراحل قيادة سياسية واجتماعية مشهود لها بين الجميع بالإخلاص والتفاني في العمل وحب الوطن، سائلا المولى عز الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع الليبيين الصبر والسلوان.





يشار إلى أن رئيس الأعلى لقبائل برقة، وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاما، بعد إصابته بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.



