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أخبار البلد

كورونا خلال أغسطس شهر الانخفاضات.. خبير أوبئة: نهاية للموجة الأولى وإنذار بالثانية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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محمد غالي
شهد شهر أغسطس الجاري، تغيرا ملحوظا في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالات الوفاة الناتجة عنه.

وسجلت أغلب أيام شهر أغسطس، انخفاضا شديدا عن الأشهر الماضية، وبدأ منحني الإصابة بالنزول من خانة الآلاف إلى العشرات.

وأوضح خبراء الأوبئة، أنه من المفترض أن يكون ذلك الانخفاض، نهاية الموجة الأولي من فيروس كورونا.

وسجل يوم واحد أغسطس، انخفاضا بالتقرير اليومي لمصابين كورونا، 238 مصابا، و 29 حالة وفاة.

وسجل يوم 22 أغسطس، أعلى معدل للانخفاض علي مدار الشهر من المصابين والوفيات.

بينما سجل يوم 15 أغسطس، 116 مصابا، 17 حالة وفاة.

وسجل يوم 30 أغسطس، 230 مصابا، حالة وفاة.

وقال خبير الأوبئة الدكتور إسلام عنان، إن المعادلة بسيطة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا وجد التزاما بالإجراءات الاحترازية وغرامات، تقل الإصابات والوفيات والعكس صحيح.


وأضاف عنان، في تصريحات لـ صدي البلد أن غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية،  يزيد الإصابات والوفيات، ومن المتوقع أن تزداد بعد أسبوعين.


وذكر خبير الأوبئة أن أعراض الفيروس قلت شدتها، ولو توجد إصابات، ولا توجد وفيات، فتنتهي الموجة علي ذلك.


وأشار عنان، إلى أن المواطنين إذا اختنقوا من حظر التجوال ومن الإجراءات الصارمة، سيتم الرجوع لها وبشكل كبير حال زيادة الإصابات وانتشار عدوى كورونا.


وأفاد خبير الأوبئة، أنه يجب عمل إجراءات صارمة في الدخول والخروج من الأماكن وتنظيفها وتعقيمها، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.
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