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رياضة

الاتحاد ضد الإسماعيلي| عماد السيد ينقذ مرماه والقائم يحرم الدراويش من التعادل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:32 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
انتهت 75 دقيقة من عمر المباراة ، بتفوق الاتحاد السكندري ، علي الاسماعيلي 2-1 فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا في الجولة الـ ٢٣ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وبدء الاسماعيلي بالضغط المتواصل فى الشوط الثاني لآدراك هدف التعادل امام الاتحاد السكندري .

واغلق الاتحاد جميع المساحات علي الاسماعيلي واعتمد الفريق السكندري علي الهجمات المرتده وخاصة سرعه ومهاره رزاق سيسه .

وانقذ عماد السيد مرمي الاتحاد من رأسيه قوية عن طريق عماد حمدي فى الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني وتتحول الي ركنيه .

وسدد محمد الشامي كرة قوية فى الدقيقة 71 من الناحيه اليسري بعد توغل رائع لتصطدم بالقائم ليحرم فريقه من هدف التعادل.

وافتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأس دخل شباك الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة ٣٧ عن طريق احمد  ايمن من ركلة جزاء.

ويحتل الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد ٢٧ من ٢١ مباراة ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد ٣١ نقطة.

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