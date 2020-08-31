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أخبار العالم

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي نظيره الإماراتي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإٍسرائيلي، مائير بن شبات، اليوم الاثنين، نظيره الإماراتي، الشيخ طحنون من زايد.

كان الأمين العام لمجلس الوزراء الإسرائيلي، تساحي برفرمان،قد أعلن أن وفدا أمنيا إسرائيليا سوف يزور الإمارات خلال اسبوعين أو 3 أسابيع.

وأضاف تساحي في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز القضايا الأمنية مع الإمارات.

ووصل اليوم وفد إسرائيلي إلى الإمارات برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، برفقة مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

في السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم لتخل عن فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وطالب المواطنين بالتحلي بالصبر.

ووصف نتنياهو زيارة الوفد الإٍسرائيلي للإمارات بالتاريخية،وقال إنها تقرب السلام بين الشعبين.

وشدد نتنياهو على أن تطبيع العلاقات بين اسرائيل والإمارات لم يتضمن صفقة بيع مقاتلات إف 35 الأمريكية للإمارات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة متعهدة بالحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي بالمنطقة.


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