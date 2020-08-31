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ديني

الأوقاف تسدد 11 مليونا و200 ألف جنيه تأمينات العاملين بها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:50 م
الأوقاف
الأوقاف
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أمل فوزي
أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف سددت كامل مستحقات التأمينات الاجتماعية المستحقة على العاملين بها والتى بلغت 11 مليونًا و200 ألف جنيه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه لم يعد على المجموعة الوطنية أى متأخرات لصالح الهيئة العامة للتأمينات لأى من العاملين بها.

وكان وزير الأوقاف أشاد بجهود وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المجرمة، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينزل السكينة على قلوبهم، وأن يمن على المصابين من أبنائها بالشفاء العاجل. 

ودعا وزير الأوقاف الشعب المصري كله للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهتها الحاسمة للعناصر الإرهابية التكفيرية. 

وأكد أن التستر على أي عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية جريمة في حق الدين والوطن.

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