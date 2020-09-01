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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة متهمين بقضية فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
منة عبد العزيز ومازن
منة عبد العزيز ومازن إبراهيم
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اسلام مقلد
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، محاكمة المتهمين في التعدي على المجني عليها آية الشهيرة بـ منة عبد العزيز.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها آية الشهيرة بـ منة عبد العزيز لـ محكمة الجنايات.
 
شمل قرار النيابة العامة بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
 
أقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب. 
 
كما قدمت النيابة العامة أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام محكمة الطفل.
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