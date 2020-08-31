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أخبار البلد

مطران الطائفة المارونية بالقاهرة: نرفع صلواتنا أن يحفظ الله مصر وشعبها ويعزها بالسلام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:55 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
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سامح سلام
نعى المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، شهداء القوات المسلحة. 

وقال المطران جورج شيحان في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "نعزي الرئيس والجيش والمصريين في شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرض مصر الغالية، وندعو الله  أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بالسلام، ويمنح أهاليهم الصبر والسلوان".

وأضاف المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة: "إننا نرفع صلواتنا ان يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، ويعزها بالسلام والأمان". 

ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.
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