مطران الطائفة المارونية بالقاهرة: نرفع صلواتنا أن يحفظ الله مصر وشعبها ويعزها بالسلام

نعى المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، شهداء القوات المسلحة.
وقال المطران جورج شيحان في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة": "نعزي الرئيس والجيش والمصريين في شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرض مصر الغالية، وندعو الله أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بالسلام، ويمنح أهاليهم الصبر والسلوان".
وأضاف المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة: "إننا نرفع صلواتنا ان يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، ويعزها بالسلام والأمان".
ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.
وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.